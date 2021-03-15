نورا فتحي: أحاول تسخير شهرتي للتعريف بالثقافة المغربية

جدة - عبدالحي حسين - قالت الفنانة المغربية نورا فتحي، إنها تحاول استغلال شهرتها في الترويج للمغرب وثقافته خارج أرض الوطن.

وكشفت نورا فتحي، في لقاء مع برنامج “إم بي سي تراندينغ”، أنها ولدت وتربت في كندا، ولم تكتشف المغرب بشكل كبير، إلا في السنوات الأخيرة.

وزادت نورا فتحي، أن زيارتها إلى مدينة مراكش، أكدت لها أن المغرب في تطور، مشيدة بالملك محمد السادس في هذا الصدد.

وأشارت فتحي إلى أنها حملت على عاتقها التعريف بثقافة المغرب وتقاليده وفنه، وهو ما تحاول القيام به في برنامج رقص شهير يبث في الهند؛ من خلال لباسها واستغلال الفرص للحديث بكلمات بالدارجة المغربية.

وكسبت نورا فتحي المستقرة في الهند، شهرة واسعة من خلال برنامج تلفزيون الواقع “بيغ بوس”، ثم بدخولها عالم الرقص والتمثيل في بوليوود.