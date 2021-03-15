إيطاليا: لقاح أسترازينيكا آمن

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أفاد خبراء الطب في إيطاليا أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن وحذروا من التوصل لاستنتاجات سريعة، وذلك في تعليقات صدرت اليوم الاثنين، بعدما علقت بعض الدول استخدامه استنادا إلى مخاوف بشأن تجلط الدم.



وقال جيورجيو بالو، رئيس وكالة الأدوية الإيطالية (أيفا)، إنه في ظل إعطاء المزيد من اللقاحات سوف يكون هناك أيضا الكثير من الآثار الجانبية. ومازالت وزارة الصحة أيضا تستخدم اللقاح.

وقال الخبير بالوزارة فرانكو لوكاتيلي اليوم الاثنين: "أسترازينيكا تساعد في حماية الأشخاص من الجائحة".

وأضاف أنه يجب على الأشخاص ألا يستخلصوا استنتاجات سريعة بشأن صلة عابرة، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص في أوروبا تلقوا اللقاح بدون أي مشاكل.