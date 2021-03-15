43 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز خلال فبراير الماضي

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أكد مركز حقوقي أنه وثق 43 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) خلال شهر فبراير الماضي.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTC)، في تقرير له، الجمعة، إن تلك الانتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي بشكل مباشر ومتعمد.

وفي تفاصيل الانتهاكات، أوضح المركز أن فريقه وثّق مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأتان جراء القصف والقنص والألغام.

ووثق المركز حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى تهجير 10 مدنيين قسرياً بينهم امرأة من مزارعهم ومنازلهم في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية، وفق التقرير.

وبيّن التقرير أن مليشيا الحوثي ارتكبت أيضًا، 13حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة