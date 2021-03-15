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147423 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان

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محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 147423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1609 وفيات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 136770 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

 

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 44 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 268 والمنومين في العناية المركزة 86 منوماً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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