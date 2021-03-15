الأمن العراق يعتقل داعشيين حاولا التسلل عبر سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الإثنين، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عناصر داعش، أثناء محاولتهم التسلل للبلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "المتهمين اللذين تم القبض عليهما، سبق أن هربوا إلى سوريا أثناء عمليات تحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش".

وأوضح البيان، إنه "تم القبض عليهم بكمين محكم بقضاء القائم المحاذية للحدود السورية"، مبينا أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي"

وكانت قيادة العمليات المشتركة بالعراق قد أعلنت أمس الأحد مقتل جندي خلال اشتباكات مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة سنجار عبر الحدود السورية.

وكثفت السلطات العراقية منذ شهور، تحصين حدودها مع سوريا بنشر نقاط تفتيش وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية في جهود شترك فيها التحالف الدولي.

ويرتبط العراق مع سوريا بحدود برية تصل أكثر من 600 كم، شكلت خلال العقود الأخيرة تحديا كبيرا لسلطات بغداد بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على مساحات شاسعة من كلا البلدين