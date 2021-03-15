دبلوماسي أفغاني يتهم قطر بـ"التقاعس" عن دفع محادثات السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم دبلوماسي أفغاني قطر بالتقاعس عن دفع مباحثات السلام التي تستضيفها الدوحة مطالبا بتناوب عدة دول على استضافتها لدفع العملية المتعثرة.

وقال الدبلوماسي أحمد جاويد سفير أفغانستان في الإمارات لرويترز إنه يجب أن تجري محادثات السلام الأفغانية، المتعثرة الآن في قطر، بالتناوب بين عدة دول واتهم الجانب القطري الذي يستضيفها بالتقاعس عن الضغط بما يكفي على حركة طالبان لتقليل مستوى العنف.

وتجري محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة منذ العام الماضي بعد أن وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها من الأراضي الأفغانية. غير أن وتيرة العنف تتزايد كما تتهم الحكومة المتشددين بعدم الوفاء بالتزاماتهم لتقليل الهجمات.

وقال السفير أحمد جاويد إنه يجب ألا تعقد محادثات السلام في مكان واحد بل يجب إجراؤها بالتناوب في أماكن في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط أو في أفغانستان نفسها.

وأضاف أن طالبان التي فتحت مكتبا في قطر عام 2013 "في غاية الارتياح" هناك "ونحن نريد أن تخرج طالبان من منطقة الارتياح تلك".

وتابع: "كان من الممكن أن يستخدم القطريون دورهم كمضيف في لعب دور أكثر نشاطا وحسما في دفع طالبان لتقليل العنف أو إعلان وقف إطلاق النار".

وأوضح أن قطر لم تستخدم وضعها كمضيف لطالبان.. لدفع قيادات الجماعة لإعلان وقف إطلاق النار أو تقليل العنف بدرجة ملحوظة، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري إن الدوحة ملتزمة بدعم الأفغان باستضافة المحادثات وإنها تريد أن ينخفض مستوى العنف بما يؤدي إلى السلام والأمن.

وستعقد روسيا مؤتمرا لبحث القضية الأفغانية هذا الأسبوع بينما تستضيف تركيا محادثات الشهر المقبل في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تنشيط العملية باقتراح تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة.

وقال أحمد جاويد إن "الحكومة التشاركية" في أفغانستان "لديها القدرة على استيعاب طالبان والمقاتلين السابقين" لكنه أضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق انتقال السلطة هو من خلال الانتخابات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقعت اتفاقا مع طالبان لسحب القوات في فبراير / شباط 2020 من المتوقع أن تنسحب بمقتضاه كل القوات الدولية من البلاد بحلول الأول من مايو/ أيار.