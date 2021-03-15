شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 147423 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 147423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1609 وفيات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 136770 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

