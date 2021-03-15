وزارة الصحة الاماراتية : يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية تعكس نهج الدولة في إعداد أجيال المستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية تعكس نهج دولة الإمارات التي أدركت منذ تأسيسها أهمية رعاية وتنمية أجيال المستقبل من خلال التزامها بإعدادهم الإعداد السليم لمتابعة المسيرة الحضارية والتنموية التي تشهدها الإمارات في كافة مجالات الحياة وذلك بفضل رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة التي تولي الطفولة محور رعايتها كثروة وطنية مستقبلية من خلال تذليل كل التحديات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفرادا فاعلين وركيزة أساسية في مسيرة الدولة التنموية.



وأضافت الوزارة - في كلمة اليوم بمناسبة يوم الطفل الإماراتي - أن الإحتفال بهذه المناسبة هذا العام يأتي وسط إنجازات عالمية حققتها دولة الإمارات في مجال رعاية الطفل وحمايته وذلك من خلال البيئة الآمنة التي تتمتع بها والقوانين التي سنتها لضمان حقوق الأطفال مثل قانون حماية الطفل "وديمة" الذي يضمن للطفل كافة حقوقه الأسرية والصحية والتعليمية حتى أصبحت الإمارات الدولة الأكثر أمانا للأطفال في العالم وذلك بفضل الجهود الكريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التي حرصت على تهيئة بيئة صحية وآمنة وداعمة للطفل تساهم في تطوير جميع قدراته ومهاراته مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن مشاركتها في إحتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار "حق اللعب" يأتي في إطار سعيها لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حق الطفل في اللعب ودور هذه الممارسة في التأثير على البناء الصحي والنفسي والإجتماعي للطفل وذلك انطلاقا من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل تنشئة صحية سليمة وتوفير السلامة النفسية والبدنية وتعزيز مستويات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية للتمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل ضمن رؤية الإمارات للخمسين عاما القادمة.