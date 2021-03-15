بريطانيا تفرض عقوبات على النظام السوري تشمل مقربين من بشار الأسد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقاً لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، فإن وزير الخارجية دومينيك راب صرح بأنه تم فرض عقوبات على 6 من حلفاء الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقدادومستشارون مقربون.

وتشمل قائمة العقوبات أيضاً مستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء والرائد في الجيش زيد صلاح.

وتأتي العقوبات البريطانية بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب السورية.