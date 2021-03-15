مقتل 18 متظاهرا على الأقل في بورما

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باريس : أردى شرطي فرنسي بالرصاص رجلا هدده بسكين الأحد في حادثة لا تزال ظروفها غامضة، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة العامة.

وقالت النيابة العامة بباريس "في الوقت الحالي، لم يظهر أي عنصر يمكن أن يربط هذه الوقائع بعمل ذي طبيعة إرهابية".

وجرت الحادثة في حيّ شعبي في شمال العاصمة الفرنسية. وأوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أنه "لم يتم بعد تحديد الظروف الدقيقة للوقائع".

وقال مصدر أمني إن الشرطي تعرض لهجوم من المعتدي المفترض أثناء حراسته دراجات زملاء له أمام مبنى خلال تدخلهم لحلّ خلاف عائلي نحو الساعة الحادية عشرة صباحا.

ووفق المصدر نفسه، هدّد الرجل الشرطي بواسطة سلاح أبيض قبل أن يهرب، وخلال عملية المطاردة استعمل الشرطي سلاحه عندما استدار إليه الرجل محاولا طعنه بالسكين.

وأفادت المسعفون وكالة فرانس برس أنهم حضروا على الفور وحاولوا إنعاش قلب الرجل، لكنه توفي. وأضافت النيابة العامة "لم يتم بعد تحديد هوية المتوفي"، ولم تكشف الشرطة سنّه.

وقال المسؤول النقابي الأمني كلود جوسياس إن الشرطي لم يصب بأذى لكنه "نُقل في حالة صدمة إلى المستشفى".