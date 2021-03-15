شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "حقوق إنسان النواب" يدعو لسرعة تشكيل جمعيات صداقة مع برلمانات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى تشكيل جمعيات صداقه برلمانية مع برلمانات العالم، قائلا: "من واقع خبرتى كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية الفصل السابق، اقترح سرعة تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية مع برلمانات العالم، ليكون هناك تواصل بين النواب فى مصر ونواب برلمانات العالم، ما يؤدى إلى توصيل الصورة الحقيقية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.

وأكد أبو العلا، أهمية اللغة الفرنسية التى تعد ثالث لغة على المستوى الدولى، بعد اللغتين الإنجليزية والألمانية لاسيما وأن هناك نحو 29 دولة تتحدث رسميا باللغة الفرنسية منها كندا وسويسرا و12 دولة إفريقية، داعيا لسرعه.

وقال أبو العلا، "عندما يتعلم الشخص اللغة الفرنسية بأصلها اللاتينى، يقتبس أيضًا بلغات أخرى مرادفة لها مثل الإسبانية والبرتغالية، وهو ما نحتاجه أيضًا من أجل التواصل المباشر مضيفا: "أقتبس كلمة للزعيم مانديلا، وعندما تتحدث لغة يفهمها الشخص تدخل إلى عقله، وعندما تتحدث لغته تدخل قلبه".

وأكد أبو العلا، ضرورة دعم المصريين ليتحدثوا اللغة الفرنسية ليكون هناك تواصل كبير مع العديد من شعوب العالم، مشيرا إلى أن اللغة الفرنسية تؤدى إلى نوع من أنواع الانضباط، كما أنها تمثل بحر من الثقافة.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى الاهتمام بهذه المبادرة المعروضة وأن يتم زيادتها، مشيرا إلى ضرورة أن تدرك الوكالة الفرنسية، أن الشعب المصرى يحب اللغة الفرنسية، لاسيما وأن خلال فترة الاستعمار كانت الطبقة الراقية تتحدث اللغة الفرنسية.

وطالب أبو العلا، بزيادة بمزيد من الدعم من الوكالة الفرنسية لتمكين المدارس الحكومية لتعليم اللغة الفرنسية.