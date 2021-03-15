شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يلتقى القائم بأعمال رئيس أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، بمقر المجلس السفير علاء رشدى القائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان وذلك للتنسيق بين المجلس واللجنة بما يصب فى النهاية للنهوض بأوضاع حقوق الانسان.

وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار تعزيز كافة الجهود الوطنية للنهوض بحقوق الانسان وتحقيق أهداف المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.

فيما أعرب السفير علاء رشدى أن اللجنة الدائمة تسعى للتعاون والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يخدم قضايا حقوق الإنسان، تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم فى مجال حقوق الإنسان.