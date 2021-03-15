شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يطالب "النواب" بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التحية للنواب على الالتزام بقواعد الجلسة العامة، قائلا: "مش لازم أول ما تدخلوا تسلموا على بعض، انتم قاعدين مع بعض طول النهار، وهتزهقوا والسلام لازم يكون سريع عشان كورونا".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "مش عايزين ندى أمان لمرض كورونا.. المصاب بيصاب فى اقل من ثانية".

كما طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم القيام بالأحاديث الودية فى الجلسات العامة والتى تشهد مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة أو اللجان النوعية.

وقال جبالى موجهًا حديثة لـ"النواب": "نؤجل الأحاديث الودية فى الجلسة واللجان.. محلها الطرقات والبهو الفرعونى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التى تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.