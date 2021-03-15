محافظ بورسعيد يناقش "المخطط الاستراتيجي العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة المخطط الاستراتيجي التفصيلي العام للمحافظة، وذلك بحضور وفد المكتب الاستشاري للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع، آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلي الاستراتيجي للمحافظة، مؤكدًا على ضرورة وضع تصور ورؤية كاملة لكافة ما تحتاجه بورسعيد، موجهًا بسرعة مخاطبة وزير الإسكان بشأن تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبورسعيد لبعض المناطق الصناعية داخل بورسعيد تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.

كما وجه بتعديل الحيز العمراني لبورسعيد طبقًا للتعديلات التي صدر بها قرار جمهوري أو قرار مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة مراعاة توفير المناطق الخدمية للمواطنين حسب احتياج وطبيعة الأحياء، وإقامة أسواق خدمية مجمعة ومتنوعة.