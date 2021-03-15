أسترازينيكا: لا دليل على تجلط الدم بسبب اللقاح

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قالت شركة أسترازينيكا، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لكوفيد19- يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث انضمت أيرلندا إلى عدد من الدول الأوروبية التي علقت استخدامه كخطوة احترازية.

وعلق المسؤولون في هولندا وإيرلندا وإحدى مناطق إيطاليا مؤقتاً استخدام تطعيم أسترازينيكا بعد تقارير عن حدوث جلطات ووفاة مدرس في إيطاليا بسبب تطعيم كوفيد19-.

وأعلنت منطقة بيدمونت الإيطالية يوم الأحد أنها ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بدافع "الحذر الشديد" إلى أن يكتشفوا ما إذا كان التطعيم مرتبط بوفاة المعلم.

وقال لويجي جينيسيو إيكاردي، مفوض الصحة في منطقة شمال إيطاليا، إن وفاة المعلم في بلدة بييلا كانت أول مشكلة تواجهها بيدمونت يشتبه في صلتها باللقاح.

لكن بعد ساعات، استأنف مسؤولو بيدمونت تقديم تطعيم أسترازينيكا باستخدام جرعات مختلفة من اللقاح، بعد تحديد الجرعة المستخدمة على المعلم المتوفى.

وقالت الشركة إنها أجرت "مراجعة متأنية" للبيانات المتاحة عن أولئك الذين تلقوا حقنة أسترازينيكا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت المسؤولة الطبية بالشركة آن تايلور في بيان "لقد تلقى الآن حوالي 17 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لقاحنا، وعدد حالات الإصابة بجلطات الدم المبلغ عنها في هذه المجموعة أقل من مئات الحالات التي كان من المتوقع حدوثها بين عامة السكان".