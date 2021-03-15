ظريف يحذر: الوقت ينفد أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “الوقت ينفد أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النوي بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في إيران في حزيران والتي سيترتب عليها الانتظار لفترة تصل إلى ستة أشهر”.

وفي كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية، قال ظريف إن “الإدارة الأميركية الجديدة لم تفعل شيئا مختلفا عما فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب”.

وأضاف أنه لا يرى ضرورة لإجراء محادثات تمهيدية وأن إيران تريد أن تلمس التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي أولا قبل إجراء محادثات.