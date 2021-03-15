لغز تراجع إصابات كورونا في جنوب أفريقيا يربك العلماء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أثار تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا تساؤلات جديدة حول موجات العدوى، حيث تسبب هذا الهبوط المفاجئ في الإصابات بإظهار حاجة العلماء إلى المزيد من التعلم حول كيفية انتشار الفيروس داخل المجتمع ، حسب ما أفادت به صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وأضافت بقولها: ”مطلع العام الجاري، كان الأطباء وعلماء الأوبئة في جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، يستعدون لما هو أسوأ. كانت هناك سلالة جديدة من فيروس ”كورونا“ تنتشر بقوة في البلاد، في الوقت الذي كان فيه السائحون يستعدون لمغادرة البؤر الساخنة للفيروس، والعودة إلى دولهم، حيث أثبتت الفحوصات إصابة واحد من كل 3 أشخاص بالفيروس“.

ومضت تقول: ”ثم حدث بعد ذلك أمر غير متوقع على الإطلاق، وهو بدء تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس“.

وتابعت بقولها: ”منذ منتصف يناير، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا تراجع من 22 ألف إصابة يومياً إلى ألف فقط، دون حملة تطعيم واسعة النطاق أو فرض الإغلاق الصارم. وقررت الحكومة إلغاء معظم القيود التي فرضتها على الدولة البالغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة“.

وأردفت قائلة: ”لا يزال التراجع الحاد في عدد الإصابات لغزاً. في دول أخرى شهدت أيضاً في مرحلة ما تراجعاً مفاجئاً في حالات الإصابة بكوفيد 19، مثل الهند وباكستان وبعض المناطق في البرازيل، فإن علماء الأوبئة والفيروسات يحاولون الربط بين تفسيرات مختلفة حول الأسباب التي جعلت جنوب أفريقيا في وضع منفرد عما حدث في أماكن أخرى“.

ونقلت عن هاري مولتري، عالم الأوبئة البارز في المعهد الوطني الجنوب أفريقي للأمراض المعدية، قوله: ”أي شخص يضع نظريات لتفسير أسباب تراجع حالات الإصابة هو كاذب دون شك، هناك الكثير من الغموض حول هذا الأمر“.

ورأت الصحيفة أن هناك عنصرا يؤدي إلى تعقيد الموقف في جنوب أفريقيا، كما هو الحال في دول أخرى، ويتمثل في أن الباحثين لا يعلمون تحديداً تأثير الفيروس على السكان. ويرجع ذلك إلى القدرات المحدودة في إجراء الاختبارات، والعدوى دون ظهور أعراض، ما يؤدي إلى عدم وجود بيانات حازمة حول عدد المتعافين من كوفيد 19، الذين لديهم حصانة محتملة الآن.