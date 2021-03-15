سطو على منزل دي ماريا أثناء مشاركته رفقة باريس سان جيرمان في مباراة لكرة القدم

جدة - عبدالحي حسين - تعرض منزل لاعب كرة القدم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان لعملية سطو أثناء مباراة فريقه أمام نانت ليلة أمس الأحد، في الدوري الفرنسي، ما أدى بالمدرب إلى تغييره بشكل اضطراري .

وشهدت المباراة واقعة غير اعتيادية، حيث نزل المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، إلى دكة الاحتياط ليخبر المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالواقعة، فتم استبدال دي ماريا، ثم اصطحب إلى غرفة خلع الملابس.

وأكدت صحف عالمية أن المشكلة تتعلق بتعرض منزل دي ماريا لعملية سطو مسلح وسرقة، والأمر نفسه بالنسبة للبرازيلي ماركينيوس.

وشوهد ديماريا وهو يغادر الملعب، والدموع في عينيه، خصوصا مع وجود أخبار عن عملية اختطاف لم يتم تأكيد حصولها من عدمه.