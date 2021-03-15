المغرب يقرر تمديد تعليق رحلاته الجوية نحو مجموعة من البلدان إلى غاية 10 أبريل

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة جديدة، قررت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، الإبقاء على تعليق رحلاتها الجوية الدولية ذهابا وإيابا مع مجموعة من البلدان إلى غاية 10 أبريل، وذلك في إطار التدابير المرتبطة بتشديد القيود الاحترازية لمنع تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وقرر المغرب تأجيل رفع حظر السفر على كل من بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وتركيا؛ إلى جانب بولندا والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان والكويت.

كما أعلنت السلطات أنها ستطلع المسافرين المحتملين إلى البلدان المشمولة بالتعليق على آخر الآخبار بعد 15 يوما، بناء على تقييم الحالة الوبائية.

وفي هذا الصدد، أكد بيان للشركة العربية للطيران استمرار تعليق المملكة لرحلاتها نحو البلدان المذكورة، من خلال تمديد تعليق رحلات الشركة.

وأعلنت الشركة الإماراتية عبر حسابها على “تويتر”، أن المغرب سيواصل تعليق جميع الرحلات الجوية من المغرب، إلى كل من بلجيكا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة.

وأعلن المكتب الوطني للمطارات، قبل أيام، عن قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية الرابطة بين المغرب ومجموعة من البلدان، آخرها الرحلات الرابطة بين المملكة والجزائر ومصر.

وقال منشور سابق للمكتب، إن المنع سيطال أيضا المسافرين القادمين من الجزائر ومصر عبر بلدان أخرى “يشملها القرار”؛ فيما ينتظر تقييم الوضع بعد 15 يوما، وبناء عليه تجديد الحظر أو رفعه، يضيف المصدر.

وكان المغرب قد قام، قبل فترة، بتعليق كافة الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع 20 دولة أغلبها من الاتحاد الأوربي، وتتمثل في كل من إيطاليا وبلجيكا والنمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا والجزائر ومصر.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.