حزب ميركل يتكبد خسائر فادحة في الانتخابات

جدة - عبدالحي حسين - أظهرت التقديرات الأولية أن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المحافظ، تكبد خسائر فادحة في تصويتين إقليميين رئيسيين، اليوم الأحد، حيث عبر الناخبون عن غضبهم من الانتكاسات الوبائية وفضيحة متعلقة بشراء أقنعة الوجه.

وبذلك، فإن الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل في طريقه إلى تسجيل أسوأ نتائجه على الإطلاق في ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات في جنوب غرب البلاد، وفقا لاستطلاعات الرأي الصادرة عن محطتي البث “ARD” و” ZDF”.

وكان كلا التصويتين تحت المراقبة عن كثب كمقياس للمزاج الوطني قبل الانتخابات العامة في 26 شتنبر، التي سيتم من خلالها اختيار خليفة ميركل، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتعليقا على المؤشرات الصادمة، قالت صحيفة “دي فيلت” اليومية: هذه ساعة مظلمة بالنسبة للاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وفي ولاية بادن فورتمبيرغ الغنية، انخفضت نسبة التصويت على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى 23 في المائة، من 27 في المائة قبل خمس سنوات.

في غضون ذلك، احتفظ حزب الخضر بالمركز الأول، وحصل على أكثر من 31 في المائة من الأصوات، وهي أفضل نتيجة له ​​في أي انتخابات إقليمية حتى الآن.

بادن فورتمبيرغ، هي الولاية الوحيدة في ألمانيا التي يتزعمها رئيس وزراء (إقليمي) من الخضر، وهو وينفريد كريتشمان، الذي يشغل المنصب منذ عام 2011.

ويمكن للحزب الآن اختيار الحفاظ على حكومته الائتلافية الحالية مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أو بناء حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي. إذ حصل كل منهما على 10 في المائة من الأصوات.

وفي راينلاند بالاتينات المجاورة، احتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المركز الثاني بنسبة 25-26 في المائة من الأصوات، بانخفاض عن 32 في المائة في الانتخابات الإقليمية السابقة.

وتأتي هذه النتائج بعد تعرض حزب ميركل وحلفائه، في الأيام الأخيرة، لانتقادات بسبب مزاعم تفيد بأن أعضاء البرلمان استفادوا على ما يبدو من صفقات أقنعة الوجه في وقت مبكر من الوباء، مما أجبر ثلاثة نواب على التنحي في تتابع سريع.