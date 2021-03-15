شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد نائب رئيس جنوب السودان حسين عبد الباقي بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى أصدقاء السودان الذي نظمته العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدولة جنوب السودان علي بن حسن جعفر في مقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، مساء أمس.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد السفير علي بن حسن جعفر حرص المملكة على استمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.