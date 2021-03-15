شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تصدر شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إدخال نظام الشهادة الرقمية التى تثبت تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" فإن السلطات الصحية ستتيح لمتلقى لقاح كورونا الحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا الورقية والرقمية عبر هواتفهم المحمولة، كما سيكون من الممكن إصدار وتنزيل شهادة التطعيم عبر تطبيق مرتبط بنظام التطعيم الوطنى، فى الهاتف المحمول.

وأوضحت أن متلقى لقاح كورونا سيتمكنون من إثبات التطعيم من خلال تقديم شهاداتهم على شكل رمز الاستجابة السريعة عبر هواتفهم الذكية، وفى الوقت نفسه ومن أجل حماية المعلومات الشخصية، يمكن فقط الاستعلام عن بعض المعلومات، مثل وقت اكتمال التطعيم، فى الشهادة.