الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة لبحث آليات التمثيل بالمجلس الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل ممثلون عن الفصائل الفلسطينية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، لبدء جولة جديدة من الحوار تتركز حول منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"الخليج 365"، إن جلسات الحوار تعقد غدا الثلاثاء برعاية مصرية وتستكمل الأربعاء.



وأضاف: "ستشارك بالحوار رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية".

وتابع أبو يوسف: "سيتم التوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وأي عقبات قد تكون ما زالت قائمة أمام الانتخابات".

وجرى الاتفاق على هذه الجولة من الحوار في اللقاء الذي عقدته الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد في 31 أغسطس/آب.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" إنه سيتم خلال الاجتماعات بحث آليات التمثيل لفلسطينيي الشتات في المجلس الوطني علما بأن أعضاء المجلس التشريعي هم الذين سيمثلون الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضافت المصادر أن هناك مناطق يمكن إجراء الانتخابات فيها مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية أما في الدول التي يصعب إجراء انتخابات فيها، خاصة الدول العربية، فإنه سيجري التوافق على كيفية تمثيل الفلسطينيين من المجلس الوطني منها.

ويمثل المجلس التشريعي الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حين يمثل المجلس الوطني الفلسطينيين في الوطن والشتات.