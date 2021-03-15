الصين تطفئ بريق الذهب والفضة.. "الأصفر" ينتظر دعما أمريكيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة الإثنين، إذ تلقت الآمال بتعافٍ اقتصادي دعما من بيانات الإنتاج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات.

واستمر الضغط على المعدن الأصفر نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكي قبل اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لمراجعة السياسة النقدية.



ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية عند 1724.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، وكان قد زاد في وقت سابق 0.4%. وزادت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1722.50 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية لذروة ما يزيد عن عام مع استمرار التفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

نمو قياسي في الصين

كما أن بيانات النمو المشجعة حدت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الصين تسارع النمو في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط متجاوزا التوقعات.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين الصادرة اليوم الإثنين نمو الناتج الصناعي الصيني خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط/الماضيين بنسبة 35.1% سنويا، حيث شهد أول شهرين من العام الماضي فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين. وكان المحللون يتوقون نمو الناتج الصناعي خلال الشهرين الماضيين بنسبة 30% فقط.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين زادت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 35% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نموها بمعدل 40% بعد نموها بنسبة 2.9% خلال الشهر السابق.

كما أشار مكتب الإحصاء إلى زيادة مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 33.8% سنويا، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت 32%، بعد زيادتها في الشهر السابق بنسبة 4.6% سنويا.

نتائج اجتماع المركزي الأمريكي

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هويي ليي المحلل الاقتصادي في مجموعة "أوفر سي-تشاينا بانكنج كورب" المصرفية القول إن اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي خلال الأسبوع الحالي سيكون "محركا أساسيا لسوق الذهب... أي إشارة قوية إلى التوجهات الحمائمية (استمرار السياسة النقدية المرنة) من جانب باول (جيرمي باول رئيس المجلس) وفريقه ستؤدي إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع سعر الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 25.89 دولار. وهبط البلاديوم 0.9% إلى 2351.28 دولار، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1202.62 دولار.