شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُلزم القادمين إليها بالمسحة الشرجية للكشف عن «كورونا».. ومعارضة دولية للقرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أدى قرار السلطات الصينية بإلزام جميع الأجانب القادمين إليها بالقيام بمسحة شرجية للكشف عن فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ إلى حالة من الرفض الشديد من قبل العديد من الدول.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، فإنه بموجب القرار الجديد، ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

في المقابل، أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها بشأن تعرض مواطنيها للإجراء “المهين”، بينما اشتكى الدبلوماسيون الأمريكيون أيضا.

وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إنه سيطلب من الصين تغيير نظام الاختبار الخاص هذا، بعد أن أبلغ بعض المسافرين اليابانيين عن معاناتهم من “ألم نفسي” من الإجراء.

وكحل وسط محتمل، أخبر لو هونغتشو، الطبيب الصيني المقيم في شنغهاي، وسائل الإعلام الحكومية الصينية أنه يمكن استبدال المسحة الشرجية بعينة من البراز.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كان قد أصدر تعليمات في مارس الماضي، تتضمن ضرورة أخذ عينة من البراز من المرضى، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فعندئذ يتم إدخال سلك بلاستيكي مزود بقطنة في فتحة الشرج لمسافة 3 إلى 5 سنتيمترات.