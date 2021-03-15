شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : محاولة الميليشيا استهداف خميس مشيط «عمل إرهابي جبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط بالمملكة ، في عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين الآمنين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وقوف البحرين وتضامنها التام مع المملكة، في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين الآمنين في المملكة.