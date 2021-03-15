انت الان تتابع خبر بالفيديو مواطنون يتجنبون اخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا..ما هي مخاوفهم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تباينت اراء المواطنين بخصوص تقبلهم لاخذ اللقاح المضاد لكورونا وسط تأكيدات صحية بأن اللقاح الصيني لا يحمل اي اثار جانبية.

فبعد ايام من دخول اللقاح الصيني سينوفارم الى العراق وتوزيعه وتطعيم الفرق الطبية تتخوف الكثير من شرائح المجتمع كون عملية التطعيم وتجارب اللقاح ماتزال مبهمة وليست مضمونة كما يقول مواطنون



لا داعي من المخاوف لتلقي اللقاح هذا ما تحدث به احد الاطباء انما هنالك خطوات يجب اتباعها قبل التطعيم فلا يحق للمصاب بالفايروس اخذ الجرعة الا بعد مرور ستة اشهر على شفائه بالاضافة لتجنب اعطاء اللقاح للنساء الحوامل وغيرها من الحالات

وينتظر العراق وصول الوجبة الثانية من اللقاح الصيني بالاضافة لانتظار التصويت داخل مجلس النواب على قانون يسمح لدخول فايزر الى البلاد والذي يعول عليه عديدون