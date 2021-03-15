بالفيديو رفع الموازنة من جدول اعمال البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - بعد ان قرر مجلس النواب ادراج التصويت على الموازنة بجدول اعمال الجلسة المقبلة تراجع عن ذلك تزامنا مع وصول وفد كردي لحسم اتفاق جديد بين بغداد واربيل ومن ثم تمرير الموازنة

وفد الفرصة الاخيرة، حط رحاله في بغداد، من اجل الوصول الى اتفاق حول الصيغة الجديدة لملف النفط بين المركز والاقليم لذا رفع مجلس النواب التصويت على الموازنة من جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المصادر تتحدث عن الغاء الاتفاق السابق، واستبداله باربعمة وستين الف برميل يوميا، يسلمها كردستان الى الحكومة الاتحادية، فيما تستقطع الاخيرة تكلفة الانتاج منها.



الاتفاق الجديد، بحسب المصادر، يتضمن ايضا تسليم الاقليم للواردات غير النفطية الى بغداد، بالاضافة الى استلام المركز لملف المنافذ الحدودية وفيما لم يصل الطرفان الى نقطة مشتركة، فان الخيارات مفتوحة امام مجلس النواب، كما يؤكد اعضاء فيه، لكنهم شددوا على اهمية حصول التوافق كي لا تعاد سيناريوهات سابقة، وصفوها بغير المرغوب بها.