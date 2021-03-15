انت الان تتابع خبر طهران توجه أصابع الاتهام لإسرائيل بشأن حادثة استهداف سفينة إيرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن أصابع الاتهام موجهة لإسرائيل بشأن حادثة استهداف السفينة الإيرانية في البحر الأبيض المتوسط التي وقعت قبل ايام.
وقال زادة خلال مؤتمر صحفي، ان "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة".
واضاف ان "إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة".
وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية ايرانية لهجوم وصفته بالـ" إرهابي" في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.
واضاف ان "إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة".
وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية ايرانية لهجوم وصفته بالـ" إرهابي" في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.