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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحبس الاحتياطي 4 أشهر لرئيسة بوليفيا السابقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز، التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، أمس الأحد أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر "يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة (انقلاب) لم يحدث قط".