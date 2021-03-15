السفير البحريني في موسكو يعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في مجال الطب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب السفير البحريني في موسكو، أحمد الساعاتي، عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في مجال الطب وصناعة العقارات الطبية، والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية، وأولها «سبوتنيك V».



ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن الساعاتي، قوله اليوم الأحد، في مقابلة معها، إن «البحرين مهتمة جداً بالتعاون مع روسيا في مجال صناعة اللقاحات، وهناك تفاهم مبدئي وعروض من قبل البحرين إلى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممول لمشروع اللقاح سبوتنيك-V».

وأضاف السفير: «نريد أن نقيم معملاً صغيراً لكل أنواع اللقاحات، وليس تلك المضادة لفيروس «كورونا» فقط. أولاً نبدأ باللقاحات ضد كوفيد، التي سيكون سبوتنيك-V نواة فيها، وفي ما بعد سنضيف جميع أنواع اللقاحات لإنتاجها، للوقاية من الإنفلونزا، وغيرها من الأمراض المعدية».

وتابع الساعاتي: «سأتواصل مع الجهات المعنية والمختبرات الروسية في هذا المجال، لأن منطقة الخليج، منطقة مفتوحة للتجارة والسياحة والسفر، وهناك حاجة دائمة لجميع أنواع اللقاحات على مدار السنة».

وتابع الساعاتي موضحاً: «بدلاً من أن نقوم بالاستيراد، نستطيع إنشاء مصنع روسي في البحرين، طبعاً نتشارك بالإنتاج والاستثمار، الأرض موجودة، والتمويل موجود، والإرادة موجودة، لكن نريد العلم الروسي والخبرة الروسية في هذا المجال، إذا تم هذا الشيء، سيكون مركزاً أو محطة مهمة للأدوية الروسية غير المتوفرة في الأسواق الخليجية والعربية».

وذكر السفير أن البحرين حصلت على الدفعة الأولى من «سبوتنيك V»، قبل حوالي شهر، مضيفاً أنه «كان هناك إقبال كبير جداً في البحرين على اللقاح الروسي، رغم وجود خيارات أخرى متاحة.. وذلك بسبب فعاليته العالية».

وقال: «انتهت الدفعة بأسرع ما يمكن... وعدنا وطلبنا دفعة ثانية، وصلت قبل يومين حوالي 20 ألف عبوة من روسيا، وقد أرسلنا طائرة خاصة وجلبتها، والآن، يوجد طلب على دفعة ثالثة، وهي قيد التحضير».

يذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، أعلنت 10 فبراير، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك V».