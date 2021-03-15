توقيف مدير مستشفى السلط و4 من مساعديه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مصدر قضائي أردني أمس الأحد إن مدعي عام مدينة السلط شمال غرب عمان قرر توقيف مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه وتوجيه لهم تهمة "التسبب بوفاة" بعدما أدى انقطاع الأكسجين إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا.



وقال نائب عام عمان حسن العبداللات إن "مدعي عام السَّلط، قرَّر السبت توقيف خمسة مسؤولين في مستشفى السلط واسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكررة سبع مرات" من بنيهم المدير.

وأوضح العبداللات أن "المدعي العام قرَّر توقيف هؤلاء لمدة أسبوع في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل"، مشيرا إلى أن "التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم".

وتوفي سبعة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي شمال (30 كيلومترا شمال غرب عمان) السبت بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، وأدى إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مساء السبت إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء (حيث يقع مستشفى السلط) عن العمل، مشيرا إلى أن "الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث".

ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذرا على هذا "التقصير".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد أمس الاحد 61 وفاة وأكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 477 الف إصابة و5346 وفاة.

قررت الحكومة الأردنية الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي لتصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من السبت.

كذلك قررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمسابح الداخلية والمراكز والاكاديميات والاندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي.

وتقرر كذلك "تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد".