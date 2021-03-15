شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات الاتحاد الإقليمي في قانون العمل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو يمثل نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلي في مصر، وفيما يلى نستعرض اختصاصات الاتحاد الإقليمي وفقا لما ورد بنص التشريع.

تُنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها، اتحادا واحدا إقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمي في نطاق اختصاصه الآتي:

1. تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.

2. إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريًا.

3. اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة.

4. التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة و إمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

5. تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.

6. عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.