شكرا لقرائتكم خبر عن حميدة خليل بطلة مصرية تصدت للاحتلال من مائة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حميدة خليل هى أول فتاة مصرية تسقط برصاص الاحتلال الإنجليزى، فى أول مظاهرة نسائية مصرية تخرج فى إطار المظاهرات المنددة للاحتلال ضد ثورة 1919، حيث اعتبر ذكرى وفاتها فى 16 مارس آنذاك يوما للمرأة المصرية، وفيما يلى أهم المعلومات عنها :