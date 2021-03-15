شكرا لقرائتكم خبر عن حميدة خليل بطلة مصرية تصدت للاحتلال من مائة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد حميدة خليل هى أول فتاة مصرية تسقط برصاص الاحتلال الإنجليزى، فى أول مظاهرة نسائية مصرية تخرج فى إطار المظاهرات المنددة للاحتلال ضد ثورة 1919، حيث اعتبر ذكرى وفاتها فى 16 مارس آنذاك يوما للمرأة المصرية، وفيما يلى أهم المعلومات عنها :
- ولدت حميدة خليل التى لقبت بالفتاة الثائرة فى حى الجمالية بمدينة القاهرة
- هى أول شهيدة تسقط برصاص الاحتلال الإنجليزى فى 16 مارس 1919
- انضمت إلى صفوف الثوار فى المظاهرة التى خرجت أمام مسجد الحسين
- كانت حميدة واحدة ضمن 300 سيدة مصرية خرجوا فى أول مظاهرة نسائية فى تاريخ مصر
- بعد استشهادها بـ4 أيام خرجت نساء مصر فى مظاهرة حاشدة تضم نحو 1500 سيدة
- قادت السيدة هدى شعراوى مظاهرات الحركة النسائية فى ثورة 1919
- ومن المقرر أن تبدأ خلال ساعات يبدأ الاحتفال بعيد المرأة المصرية حيث يعد هذا اليوم تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار فى إطار ثورة 1919.