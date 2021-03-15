الضرائب: سيارات توعية الممولين نفذت جولات ميدانية في 4 محافظات حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة المصلحة لتوفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتوعية الممولين وتقديم الدعم لهم مجانًا بموسم الإقرارات الضريبية نفذت جولات ميدانية في القاهرة بمناطق (السيدة زينب، والأزبكية، والأزهر، والموسكي، والحلمية)، والجيزة بمناطق (فيصل، والهرم)، وأيضًا المنيا، وكفر الشيخ.

وأضاف فث بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أن تلك المبادرة تسير وفق خطة موضوعة لتغطية كافة محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تقوم بإمداد الممولين بكافة عناوين الأماكن التي وفرتها مصلحة الضرائب لهم في كل محافظة من محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني لهم مجانًا.

وذكر أن هذه الأماكن تتضمن المأمورية التابع لها الممولين وفروع الحاسب الآلي التابع، وأيضا مركز التدريب، وكذلك مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية داخل المحافظة الموجود بها الممول.

وبدأ موسم الإقرارات الضريبية في أول يناير الماضي، وينتهي في نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين "أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات"، كما ينتهي في نهاية أبريل للشركات والشخصيات الاعتبارية "شركات الأموال، وشركات الأشخاص".

ويشهد الموسم الحالي إلزام الأشخاص الطبيعيين لأول مرة بتقديم إقراراتهم الضريبية بشكل إلكتروني على موقع المصلحة على الإنترنت، وذلك بعد أن تم إلزام الشركات والشخصيات الاعتبارية تدريجيا خلال المواسم السابقة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم في تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك، بما في ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السري للممول مع أي أشخاص آخرين قد يُسيئون استخدام بياناته.

وشدد على ضرورة احتفاظ الممول ببريده الإلكتروني الشخصي الذي أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكتروني في تقديم إقراره الضريبي، وللاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة تنشر فيديوهات مُبسطة لكيفية التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وشرح خطوات السداد على المنظومة عبر قناتها على اليوتيوب، وكذلك توفر كافة المعلومات التي تهم الممولون على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وكذلك على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأشار إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى ما تُوفره المصلحة من مكاتب للإرشاد الضريبي والدعم الفني بمختلف المأموريات والغرف التجارية ومراكز التدريب وفروع الحاسب الآلي التي تختص بمساعدة الممولين مجانًا في معرفة كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة.

وأكد رئيس المصلحة أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: (16395)، والبريد الإلكتروني: ( [email protected] )، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد، والسعي الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وقالت سناء عبد المنعم الليثي، رئيسة الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إن مصلحة الضرائب تسير على قدم وساق لتقديم كل الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، وإن مبادرة السيارات المتنقلة التي وفرتها مصلحة الضرائب تعد سابقة هي الأولى من نوعها لمساعدة الممولين والتيسير عليهم والوصول لهم في أماكنهم في مختلف المحافظات.

وأضافت أن هذه المبادرة توفر نخبة من العاملين بالإدارة المركزية للحاسب الآلي وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة لتقديم المساعدة للممولين، موضحة أن هدف مبادرة السيارات المتنقلة توعية الممولين وإعلامهم بوجود العديد من الوسائل والقنوات الاتصالية التي تقدمها المصلحة لتقديم الدعم لهم.

وأشارت سناء الليثي إلى أنه إذا كان أي ممول لديه الرغبة في التسجيل على المنظومة الإلكترونية سيتم مساعدته في ذلك، بالإضافة إلى توعيته بكافة الخطوات اللازمة لإدخال بيانات إقراره على المنظومة إلكترونيًا، وكذلك توضيح كيفية دفع الاشتراك على المنظومة.

وذكرت أنه يتم كذلك توعية الممولين وخاصة من الأشخاص الطبيعيين أنهم ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وأن عليهم الاسراع بتقديم هذه الإقرارات قبل آخر موعد لهم لتقديمها وهو 31 مارس الجاري، وكذلك توعيتهم بكافة الأماكن التي وفرتها لهم مصلحة الضرائب داخل المحافظات والتي تقدم لهم هذه التوعية مجانًا.

وأهابت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بجميع الممولين ضرورة التحقق من هوية أعضاء حملة السيارات المتنقلة، وأنهم تابعين لمصلحة الضرائب ويحملون الكارنيهات التي تثبت ذلك، وأن السيارة الموجودة معهم عليها شعار الحملة ومصلحة الضرائب حتى لا يتم استغلالهم.