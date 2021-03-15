تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1 و 1.8 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد الخليج 365، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.8 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.