هولندا تعلق التطعيم بلقاح أسترازينيكا

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

قالت الحكومة الهولندية يوم الأحد إنها قررت تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا حتى 29 مارس على الأقل كإجراء احترازي.



وقالت الحكومة إن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من أيرلندا، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة.

وذكرت السلطات الصحية بالنرويج يوم السبت أن ثلاثة موظفين بالقطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخرا يخضعون للعلاج في مستشفى بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وجمّدت دول عدّة، بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات دموية.

لكنّ منظّمة الصحّة العالميّة شدّدت على أنّه لم يتمّ التأكّد من وجود علاقة سببيّة بين تلقّي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم.

كذلك، أصرّت الشركة المصنّعة ووكالة الأدوية الأوروبّية على أنّ لقاح أسترازينيكا آمن.

وأفاد ناطق باسم أسترازينيكا بأنّ "تحليلاً بشأن بيانات السلامة لدينا، المرتبطة بحالات مسجّلة من أكثر من 17 مليون جرعة لقاح تمّ إعطاؤها، لم يكشف عن أيّ أدلّة بشأن ازدياد خطر" التعرّض لجلطات في الدم.