الامارات.. 6.540.912 إجمالي لقاحات «كورونا»

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 24,189 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 6,540,912 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 66.13 جرعة لكل 100 شخص.



وأعلنت الوزارة عن إجراء 232,901 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,169 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 405,647 حالة.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1,992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 426,397 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة 7 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,395 حالة.