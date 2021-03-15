شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البوليفى يأمر بحبس الرئيسة السابقة احتياطيا لمدة 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة بوليفيا السابقة جانين آنييز، اليوم الاثنين، إن القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطى لمدة أربعة أشهر.

كانت جانين آنييز الرئيسة الانتقالية السابقة، قد اتهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس وتم اعتقالها.

وقالت آنييز فى تعليق لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضية " يضعوننى قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط"، واصفة اعتقالها بأنه "غير قانونى" وأنه "عمل تعسفى واضطهاد سياسى".

وكانت النيابة البوليفية قد طلبت فى وقت سابق أمس الأحد السجن ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقفوا السبت فى إطار التحقيق فى انقلاب مفترض على موراليس عام 2019.