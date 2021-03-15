شيخ عشيرة يتوعد مطلقي الرصاص في ميسان

ونشرت صفحة عشائر المريان على موقع فيس بوك تحذيرا اطلقه عبد الكريم منشد ال طلاع شيخ عشيرة المريان في محافظة ميسان ما نصه:

#هام

الشيخ عبد الكريم منشد ال طلاع رئيس عشائر المريان

الى كافه عشائر المريان يجب الألتزام في عدم اطلاق العيارات النارية في الهزوجه( ميدان الهوسه) العشائريه سواء كانت في الأفراح او الأحزان وان تكون خاليه من حمل #السلاح واطلاق الرصاص الذي يسقط على رؤوس الناس وهذا ممنوع اطلاقآ لما فيه من تخلف وعدم لأمسوليه وخروج عن انسانيتنا واسلامنا وديننا.



#نرجو من الجميع الألتزام باوامر الدين والمراجع العظامومن الله التوفيق.

واحدث هذا التحذير تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقى استحسان العشائر والقبائل وظهر جليا في صفحات عديدة حيث قالت ان الشيخ سيسلم مطلقي الرصاص في المناسبات الى الاجهزة الامنية في حال مخالفتهم القوانين النافذة وتوجيهات المرجعية.

وجاء هذا التحذير بعد الحادثة الاليمة التي حدثت يوم امس الاحد في مدينة السماوة والتي اودت بحياة عدد من الاشخاص واصابة اخرين اثناء تشييع احد شيوخ العشائر في المحافظة