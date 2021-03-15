مجددا .. الحوثيون يعلنون استهداف العمق السعودي بطائرات مسيرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيرة داخل العمق السعودي.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان، ان " سلاح الجو المسير نفذ عمليات على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ، مشيرا الى ان العملية نفذت بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف2k وكانت الإصابة دقيقة".



واضاف سريع، ان "العملية تأتي في إطار الرد المشروع على الحرب المفروضة على اليمن والحصار المتواصل".

