انت الان تتابع خبر مجددا .. الحوثيون يعلنون استهداف العمق السعودي بطائرات مسيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيرة داخل العمق السعودي.
المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان، ان " سلاح الجو المسير نفذ عمليات على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ، مشيرا الى ان العملية نفذت بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف2k وكانت الإصابة دقيقة".
واضاف سريع، ان "العملية تأتي في إطار الرد المشروع على الحرب المفروضة على اليمن والحصار المتواصل".
واضاف سريع، ان "العملية تأتي في إطار الرد المشروع على الحرب المفروضة على اليمن والحصار المتواصل".