اليوم .. استكمال الجولة الـ 24 لدوري الكرة الممتاز باربع مواجهات

ففي اولى اللقاءات يستقبل امانة بغداد على ملعبه فريق القوة الجوية المتصدر في الساعة الثانية ظهرا ، فيما يواجه بذات الوقت فريق النفط ضيفه فريق القاسم على ملعب نادي التاجي.

وتتجه الأنظار في الساعة الرابعة والربع الى ملعب الشعب الدولي الذي سيحتضن المواجهة المثيرة بين فريقي الديوانية والشرطة صاحب المركز الثاني.

