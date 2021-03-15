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اليوم .. استكمال الجولة الـ 24 لدوري الكرة الممتاز باربع مواجهات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-15 | 07:46

اليوم .. استكمال الجولة الـ 24 لدوري الكرة الممتاز باربع مواجهات

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من المقرر ان تستكمل اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، باقامة اربع مواجهات تحتضنها ملاعب بغداد والبصرة.
ففي اولى اللقاءات يستقبل امانة بغداد على ملعبه فريق القوة الجوية المتصدر في الساعة الثانية ظهرا ، فيما يواجه بذات الوقت فريق النفط ضيفه فريق القاسم على ملعب نادي التاجي.

وتتجه الأنظار في الساعة الرابعة والربع الى ملعب الشعب الدولي الذي سيحتضن المواجهة المثيرة بين فريقي الديوانية والشرطة صاحب المركز الثاني.


وفي البصرة يحتضن ملعب الفيحاء بالمدينة ديربي المحافظة الذي يجمع الميناء مع نفط البصرة في الساعة السادسة والنصف مساء .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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