شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن : ننتظر نتائج التحقيق مع حاكم نيويورك في اتهامات التحرش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حوار مع عدد من الصحفيين في البيت الأبيض، إنه يرغب برؤية نتائج التحقيق في حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الذي يواجه تهما بالتحرش الجنسي، وفق ما نشر موقع "الحرة" الأمريكي

وإجابة على سؤال حول ما إذا كان يتوجب على كومو التقدم باستقالته، بعد أن تقدمت سبع شابات بشكاوى تحرش جنسي ضده، قال بايدن: "أعتقد أن التحقيق ما زال جاريا ويجب علينا أن ننتظر ما ينتج عنه".

وكان دعا عضوا مجلس الشيوخ الممثلين عن ولاية نيويورك، تشاك شومر وكريستن غيليبراند، إضافة لأعضاء آخرين في الكونجرس ممثلين للولاية، من ضمنهم ألكساندريا أوكازيو-كورتيز، الحاكم للاستقالة.

وقالت أسوشيتد برس، يوم الخميس، إن 121 عضوا (65 ديمقراطيا و56 جمهوريا) في جمعية الولاية ومجلس الشيوخ قالوا إن كومو لم يعد صالحا للاستمرار في منصبه وطالبوه بالاستقالة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، الذي يحكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.

وهو متّهم أيضا بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فدراليون في الولاية تحقيقا أوليا بذلك.