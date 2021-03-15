شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رملية قوية تجتاح الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المرصد الوطني الصيني يوم الاثنين إنذارا باللون الأصفر من العواصف الرملية في الجزء الشمالي من الصين.

حيث تبدا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحًا الثلاثاء ، و ستتأثر بالجبهات الباردة والرياح العاتية ، ومن المتوقع أن تجتاح الرمال العائمة والغبار أجزاء من شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وقانسو ونينغشيا وشانشي وشانشي وخبي وبكين وتيانجين ، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز إن بعض المناطق في منغوليا الداخلية ونينغشيا وشنشي وشانشي ستتعرض لعواصف رملية قوية. ونصح المركز الجمهور باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الرياح العاتية والعواصف الرملية ، واقترح على السائقين الاستعداد لضعف الرؤية.