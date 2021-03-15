بالفيديو: كريستيانو رونالدو يرد على الانتقادات ويسجل 'هاتريك' ليوفنتوس

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقته الخاصة على الانتقادات التي طالته الاسبوع الماضي بعد خروج يوفنتوس من دوري الابطال على يد بورتو في ثمن النهائي.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية لفريقه في مرمى كالياري في الدقائق 10 و25 و32 ، ليصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 770 في مسيرته متجاوزا بذلك رقم الاسطورة البرازيلي بيليه الذي يحمل في سجله 767 هدفا.



وتمكن يوفنتوس بفضل هاتريك رونالدو من التغلب على مضيفه كالياري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سردينيا أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.