اخبار العالم

حدوث ثلاث هزات أرضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حدوث ثلاث هزات أرضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاثة هزات أرضية فجر اليوم الموافق 15/ اذار/ 2021 في قضاء خانقين من محافظة ديالى.
تقرير للهيأة تلقت " الخليج 365" نسخة منه، بين ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،6) درجة وتبعد (5) كم جنوب شرق قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 12:36:25 وبلغت بوتها (3،6) درجة وتبعد (11) كم جنوب شرق خانقين والهزة الثالثة بلغت قوتها (3،7) درجة عند الساعة 12:52:50 وتبعد (6)كم جنوب شرق خانقين و تم الشعور بهزتين من قبل المواطنين.

واكدت الهيأة ان النشاط الزلزالي مازال مستمرًا في المنطقة ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا