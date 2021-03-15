شكرا لقرائتكم استطلاع بانتخابات محلية.. هزيمة فادحة لحزب ميركل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكبّد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، الأحد، هزيمة فادحة في انتخابات محلية أجريت في ولايتين في غرب البلاد، وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.

وواجه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل مهمة صعبة ضد اثنين من حكام الولايات يتمتعان بشعبية واسعة ينتميان لحزبين منافسين.

وأشارت استطلاعات الخروج التي أجرتها قنوات إيه آر دي، وزد دي إف إلى أن أحزاب هذين الحاكمين - حزب الخضر البيئي في بادن فورتمبيرغ وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين في راينلاند بالاتيناته – سيتقدمان على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

ووسط الاستياء من البداية البطيئة لحملة التطعيم في ألمانيا، وتخفيف قيود فيروس كورونا بشكل تدريجي فقط، تضررت كتلة ميركل خلال الأسبوعين الماضيين عقب مزاعم استفادة اثنين من المشرعين من صفقات شراء كمامات في بداية جائحة فيروس كورونا.