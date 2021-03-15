شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفيات «كورونا» .. احتجاجات في شوارع الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال شهود أمس الأحد إن احتجاجات اندلعت في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا وذلك بعد يوم من وفاة ستة مرضى بالفيروس على الأقل في مستشفى حكومي إثر نفاد الاوكسجين.

واحتشد مئات الناس في الشوارع متحدين حظر التجول ليلا بمدينة إربد بشمال البلاد، وفي عدة مدن أخرى ومنها السلط وأحد أحياء العاصمة عمان.

وتجمع محتجون أيضا في مدينة الكرك الجنوبية وفي مدينة العقبة الساحلية.

وتضرر اقتصاد المملكة بشدة بإجراءات الإغلاق التي تهدف لاحتواء الفيروس إذ ارتفع معدل البطالة إلى معدل قياسي بلغ 24 بالمئة وازدادت أيضا نسبة الفقر. وشهد الاقتصاد العام الماضي أسوأ انكماش في عقود.