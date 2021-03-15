لندن ـ وكالات: كشفت دراسة استقصائية للنساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار في نواحٍ من العالم مؤخرا أن غالبيتهن أبدين استعدادا للحصول على لقاح آمن ومجاني مضاد لفيروس “كورونا” المستجد. وتم إرسال الاستبانة إلى ما يقرب من 18 ألف امرأة في 16 دولة في الخريف الماضي، عندما كان لقاح “كورونا” مجرد افتراض وليس على أرض الواقع، وأجراه باحثون في مدرسة هارفارد تي. إتش تشان للصحة العامة، ونشرت نتائجها في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة. وأظهرت الإجابات بشكل عام أن 52٪ من الحوامل و73٪ من الأمهات غير الحوامل اللاتي شملهن الاستطلاع أجبن أنهن سيحصلن على لقاح كوفيد19 بأنفسهن، وذلك بشرط أن يكون آمنا للاستخدام ومجانيا وفعالا في الوقاية من العدوى بنسبة 90%، فيما أجابت 69% من بين جميع النساء اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن سيطعمن أطفالهن باللقاح. ووجد استطلاع الرأي الذي أجري في خريف 2020 أن بعض البلدان لديها قبول أعلى للقاح بالمقارنة مع غيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: معظم الحوامل يرغبن فـي تلقي اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.