مسؤول سوداني يكشف موعدي إعفاء الولاة وتعيين الجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول سوداني، الإثنين، عن موعدي إعفاء رؤساء الولايات البالغ عددها ١٨ وتعيين الجدد.

وقال المسؤول لـ"الخليج 365"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه تم اتفاق بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية على إعفاء الولاة بعد غد الأربعاء من ثم تعيين الجدد الأسبوع المقبل.

وأضاف أن نصيب أطراف سلام جوبا 4 ولايات هي: شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب ولاية أخرى بدارفور سيتقلدها أهل المصلحة من النازحين واللاجئين.

وكان عضو مجلس شركاء الحكم، جمال إدريس، قال، في مقابلة مع "العين الاخبارية"، إنه "تم تصنيف ولايتين على أساس الهشاشة الأمنية؛ هما كسلا وغرب دارفور ووضعت معايير محددة لولاة هاتين الولايتين كعدم الانتماء لأي من أطراف الصراع هناك، والكفاءة والولاء للثورة وعدم وجود أي صلة بالنظام السابق".

وأضاف: "نتوقع إعلان الولاة والمجلس التشريعي بشكل متقارب، لأنه لن يحدث تغيير كبير في الحكم الولائي، ولن يتم استبدال كل الولاة وسيشمل التغيير 4 أو 5".



وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة منضوية تحت "الجبهة الثورية"، اتفاق سلام في جوبا، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.